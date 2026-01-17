Un juzgado reconoce el pago de las vacaciones «no disfrutadas» a un agente de la Policía Local

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha determinado que el Concello pontevedrés debe abonar a un agente de la Policía Local los días de vacaciones que no disfrutó en el año 2024 por haber estado de baja médica hasta su jubilación.

En la sentencia, a que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado estima «íntegramente» el recurso presentado por el agente, representado por los servicios jurídicos del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.).

Además, la entidad sindical ha trasladado que la administración local no ha presentado recurso, lo que hace que la resolución «sea firme desde esta semana».

Tal y como detalló el sindicato, el funcionario se jubiló tras 39 años de servicio en la Policía Local pontevedresa. En ese momento, el agente decidió presentar un recurso administrativo contra la decisión de la concejala de Seguridade Cidadá, Eva María Villaverde, quien le había «denegado» una compensación económica por los días de vacaciones que el profesional no pudo disfrutar en 2024 «por estar de baja por enfermedad».

De baja hasta la jubilación

En este contexto, CC.OO. incide en que el Concello de Pontevedra, «lejos de reconocer un derecho establecido tanto en la normativa europea como en la jurisprudencia», se opuso «categóricamente a la solicitud del empleado».

Por su parte, el funcionario ha sostenido que la «imposibilidad de disfrutar de sus vacaciones se debía a su incapacidad temporal», que se prolongó hasta la fecha de su jubilación.

Sin embargo, el Concello ha basado su defensa en una «interpretación restrictiva» del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), al argumentar que se trataba de una «jubilación voluntaria» y, por lo tanto, «no era aplicable una compensación económica por los días de vacaciones no utilizados».

Para la entidad sindical, el gobierno municipal «penalizó» al empleado por jubilarse después de estar de baja médica», «ignorando que la imposibilidad de gozar de las vacaciones se debía precisamente a su enfermedad y no a su voluntad».