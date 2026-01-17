El Igape colabora con las empresas para aplicar la IA y en investigación industrial

La Xunta de Galicia activó ayer, con la publicación en el Diario Oficial de Galicia, 13 de las principales líneas de ayuda del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) previstas para 2026, que movilizan 182 millones de euros .. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dio cuenta ayer de estas ayudas en una visita a la conservera Orbe, en Ponte Caldelas, «absolutamente internacionalizada», dijo, y con una importante apuesta por la innovación y comprometida con la responsabilidad social empresarial. En la visita, Lorenzana explicó que es la segunda vez que la Xunta publica a inicios de año la mayor parte del catálogo de ayudas del Igape «para que el empresariado sepa con qué va a poder contar y pueda organizar sus inversiones y actividades de forma acompasada con estos acompañamientos», indicó.

Según dijo, entre las primeras ayudas que ya hoy abren su plazo de presentación de solicitudes figuran una novedad: el programa Industria Innova (30 millones), para apoyar proyectos de investigación industrial en las empresas gallegas. También está ya disponible otras de las líneas de apoyo que tuvo muy buena acogida el pasado año y que se replantea para ampliarla al sector industrial. Se trata de la línea IA 360, para incentivar el uso de esta herramienta en los procesos industriales y en el diseño y comercialización de nuevos productos o servicios (10 millones). Además, también se abre el plazo de solicitudes para otro de los programas de innovación que es el Igape Innova (4 millones).

Con respecto al importe, la línea de préstamos directos –abierta a partir de 26 de enero–, es la que lleva asociada más presupuesto (62 millones), junto con la de atracción de empresas (33,5 millones), que abre el plazo de presentación de solicitudes el 28 de enero. A todas estas hay que sumar, por ejemplo, las ayudas a startups (1,5 millones), el Tícket Innova (un millón), y otras ya consolidadas en internacionalización como el Galicia Exporta Organismos Intermedios (1,7 millón), el Programa Foexga (2,3) y el Galicia Exporta Empresas (9).