Detenido en Pontevedra por amenazar a s pareja con un hacha
La discusión comenzó por el contenido de una conversación de WhatsApp y la mujer huyo a la calle para pedir auxilio.
R. P.
La Policía Local de Pontevedra detuvo a un hombre por un delito de violencia de género por agredir y amezar su pareja con una hacha. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero alrededor de las 14.15 horas cuando los agentes recibieron el aviso de un vecino que alertaba de la presencia de una mujer en la calle pidiendo auxilio.
Dos patrullas se desplazaron hasta la vivienda donde se entrevistaron con la víctima. Según su testimonio, su pareja inició una discusión tras verle una conversación de WhatsApp, que se tornó violenta cuando el hombre la empujó, le arrebató el teléfono móvil y la amenazó con una hacha. Ante el temor por su integridad, la mujer optó por huir del domicilio.
La víctima relató a los agentes que esta no era a primera vez que se producían hechos similares, aunque no se había atrevido a denunciarlos por miedo. Los policías se dirigieron entonces al interior de la vivienda, donde localizaron al hombre en un estado de visible alteración. Durante la entrevista, admitió haber mantenido una discusión con su pareja y confesó que también había amenazado a su hermano, al considerar que estaba implicado en los mensajes de WhatsApp que motivaron la disputa.
Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.
