Cuntis activa un plan de poda y limpieza en todo el municipio
REDACCIÓN
Cuntis
El Concello de Cuntis inició un plan de limpieza, siega y poda para la conservación de los espacios públicos y la mejora de la seguridad vial y peatonal. En el casco urbano se realizan podas de mantenimiento y saneamiento en plazas y zonas de paso, como la Praza das Árbores, la Horta do Cura y el paseo fluvial del río Gallo. En el rural, el plan incluye tareas intensivas de tala de maleza y siega en las márgenes de las carreteras y caminos municipales.
