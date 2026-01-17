El Consorcio Provincial activa la selección de bomberos y otros trabajadores

La Diputación de Pontevedra publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria y las bases para cubrir 21 plazas en el Consorcio Provincial de Pontevedra para la prestación del servicio contra incendios y salvamento.

Así lo anunció el presidente provincial, Luis López, que destacó que el gobierno provincial sigue «cumpliendo con el Consorcio» y señaló el clima de diálogo que permitió aprobar el primer convenio colectivo, impulsar la relación de puestos de trabajo y, ahora, activar los procesos selectivos.

En concreto, la convocatoria incluye 19 plazas de personal laboral fijo (17 bomberos de la categoría C2 y dos de jefes de parque de la categoría C1), a las que se suman dos plazas de personal funcionario (una de técnico de relaciones laborales y otra de administrativo).

El calendario administrativo indica que habrá 20 días hábiles para presentar solicitudes, un mes para la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, diez días para enmendar posibles errores y, finalmente, la lista definitiva, que incluirá las fechas de los primeros exámenes.

López subrayó que éste es el resultado de un «marco de diálogo sereno, honesto y estable», al tiempo que ha hecho un llamamiento a mantener ese canal de entendimiento.

El presidente provincial ha informado de éste y de otros asuntos tras la junta de gobierno celebrada ayer, en la que se anunció la puesta en marcha de una plataforma de visitas virtuales al Castelo de Soutomaior y a su Ruta de las Camelias, con una inversión superior a los 61.000 euros financiados con fondos europeos NextGeneration. La Diputación está trabajando en el diseño del recorrido virtual, en la digitalización de los espacios y en la elaboración de los contenidos, aprovechando la época de floración de las camelias para enriquecer la experiencia digital.