El CIM de Poio prestó asesoramiento el año pasado a 249 mujeres, un 18% más

El Centro de Información á Muller (CIM) de Poio, situado en el Pazo Besada, atendió un total de 249 consultas durante 2025. Es una cifra que supone un incremento del 18% respeto al año anterior. Esta cifra refleja tanto la creciente confianza de las usuarias en este recurso municipal como la importancia del CIM como servicio de referencia en materia de igualdad, asesoramiento y apoyo a las mujeres.

El CIM de Poio ofrece asesoramiento jurídico y atención psicológica, además de información y acompañamiento social, consolidándose como un servicio prioritario y esencial, de carácter gratuito y confidencial, dirigido a dar respuesta a las distintas necesidades de las mujeres del municipio.

Según la memoria anual, entre las consultas más demandadas por parte de las usuarias destacan aquellas relacionadas con los procesos de familia, como por ejemplo las terapias de pareja o familiares, intervención en situaciones de crisis, separaciones y divorcios, regímenes de custodia, reclamaciones de pensiones y alimentos, así como información y tramitación de los recursos existentes: búsqueda de casa de acogida, vivienda, asesoramiento en recursos y solicitud de diferentes prestaciones, recursos y apoyo social.

Del total de las 249 consultas inscritas el pasado año, 106 corresponden a consultas realizadas por víctimas de violencia machista (un 27% más de consultas con respeto al año anterior), a las que se le presta una atención integral que incluye apoyo psicológico especializado y asesoramiento jurídico y judicial, además de tramitarle gestiones que sirvan para cubrir necesidades básicas. De ser el caso, también se les deriva a las trabajadoras de Servizos Sociais o al departamento de Orientación Laboral, en función de sus necesidades.

Una vez realizada la memoria anual del servicio, el Concello de Poio convocará en las próximas semanas a Mesa Local de Violencia, un órgano de coordinación en el que participan miembros del gobierno local, profesionales del CIM y de los Servizos Sociais, así como representantes de la Policía Local y Guardia Civil, con el objetivo de evaluar los datos, mejorar la coordinación y reforzar las actuaciones de prevención y atención a las víctimas.

Además de la atención psicológica y jurídica individualizada, el CIM de Poio desarrolla a lo largo del año diversas actividades de apoyo, prevención y sensibilización. Entre ellas destacan los Espacios Concilia impulsados por el Concello para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como las campañas de sensibilización con motivo de 8 de marzo y de 25 de noviembre , con propuestas especialmente dirigidas a la infancia y a la juventud del municipio. Estas iniciativas se centran en trasladar a los escolares y a la gente nueva valores como la igualdad, el respeto, el consentimiento y la prevención de la violencia machista, fomentando una actitud crítica y comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.