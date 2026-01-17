El chef Pepe Vieira seguirá al frente del restaurante del Museo de Pontevedra

La empresa Pepe Vieira seguirá al frente del restaurante del Museo. La Diputación ha adjudicado a la empresa del chef de Poio la explotación de actividad de cafetería y restaurante en el Edificio Sarmiento por los próximos seis años, prorrogable por otros cuatro. Se impuso a Neapolis FD S.L., la otra empresa que se presentó al concurso.

La empresa adjudicataria satisfará un canon anual de 26.000 euros más IVA, con lo que la cifra final supera los 30.000. Como parte de los deberes de la concesión, Pepe Vieira tiene que ejecutar obras en el local, que consistirán en la mejora de la accesibilidad en aseos, la reparación de pavimentos y el control de olores. Deberá ejecutarlas en el plazo máximo de seis meses desde la recepción de las autorizaciones sectoriales y de la licencia de obras y, en todo caso, dentro de los seis primeros años iniciales de la concesión. La Diputación estimó en 75.527 euros más IVA el coste de esta actuación, que se amortizará mediante la reducción del canon de la concesión durante los primeros seis años.

El local, bajo el nombre de Ultramar, abrió sus puertas en 2015 y tras varias renovaciones y prórrogas, permaneció en funcionamiento hasta el 30 de septiembre pasado, cuando finalizó el plazo de concesión. La Diputación abrió entonces un concurso al que se presentó el chef de Poio y la empresa Neapolis FD S.L., con sede Silgar y que explota restaurantes de comida italiana como el Sorrento, en Sanxenxo, o La Bella Napoli, en Pontevedra

El espacio para restaurante está situado en la planta baja del Edificio Castelao, con acceso independiente. Ocupa una superficie de unos 160 metros cuadrados e incluye una cocina completamente equipada. El espacio de cafetería, en el mismo bajo, es de 168 metros, a los que hay que sumar la terraza ubicada entre los edificios Sarmiento y Castelao. El nuevo contrato dará continuidad al uso que tuvo el bajo del Edificio Sarmiento en los últimos diez años, como restaurante y terraza. En un plazo de cinco días hábiles se formalizará la puesta disposición del local, a partir del cual comenzará el período de explotación.

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, quiso destacar el rigor del procedimiento: “Es algo bastante menos novedoso de lo que algunos quisieron hacer creer: la adjudicación del restaurante del Museo de Pontevedra no nació de un capricho. Fue el resultado de un procedimiento público, reglado y verificable, de ese tipo de trámites que avanzan con paso lento pero firme, como avanza la administración cuando hace las cosas bien”.

Domínguez destacó que “la decisión no brota de la improvisación, sino de una resolución administrativa pensada para proteger el interés general y el patrimonio público, ese patrimonio que no pertenece a nadie en particular y, precisamente por eso, nos pertenece a todos”, y remarcó que “hubo concurrencia entre empresas, hubo criterios objetivos y hubo garantías, y decir, justo el contrario de la arbitrariedad”.

Para Rafa Domínguez “el restaurante es una pieza más de una visión amplia del museo. Ayuda a atraer nuevos públicos, a prolongar la visita y, sobre todo, a integrar el museo en la vida cotidiana de Pontevedra. El desafío, claro está, es hacerlo sin interferir en su función cultural”. El vicepresidente ahondó en las bondades de la concesión: “garantiza ingresos, traslada al adjudicatario deberes concretos de mejora en accesibilidad y mantenimiento, y libera recursos públicos para lo que debería ser intocable: la conservación de las colecciones, la programación cultural y la atención al público”.