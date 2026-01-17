Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG llevará una moción por Mercorsur

El Bloque Nacionalista Galego provincial llevará al próximo Pleno de la Diputación una moción para rechazar de manera clara y rotunda el tratado de Mercosur y exigir una mejora de la financiación destinada a Galicia en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

