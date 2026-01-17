Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bendición de animales en Campolongo

La parroquia de San José de Campolongo celebra hoy la festividad de San Antón con la ya tradicional bendición de los animales, con actos tanto por la mañana como por la tarde. Se trata de una cita que la parroquia organiza desde hace años y en la que abundan perros y gatos, pero también los dueños llevan otras especies para ser bendecidas.

