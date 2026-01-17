La bendición a un amigo incondicional

Como cada año en la ciudad, el 17 de enero fue un día marcado por los animales. Este sábado se celebró la festividad de su patrón, San Antón, y como se lleva haciendo de manera ininterrumpida en Pontevedra desde hace más de treinta años, muchos dueños decidieron acudir a la parroquia de San José de Campolongo a que sus fieles amigos fuesen bendecidos por el párroco, Casimiro Fernández. La cita tenía dos sesiones, la diurna, tras la misa de las 11.30 horas, y la vespertina, tras la eucaristía de las 19.30 horas.

Momento de la bendición a las mascotas. | Rafa Vázquez

En las celebraciones, el sacerdote que ofició las bendiciones colectivas recordó la estrecha unión que refleja la Biblia entre los hombres y los animales. Desde el orden de la creación hasta el uso de simbologías como el becerro de oro y el cordero de Dios, pasando por el conocido pasaje del arca de Noé en el Diluvio Universal, la religión cristiana está llena de referencias a la fauna, tanto en sentido literal como figurado.

El animal mayoritario en la bendición fue, un año más, el perro. Samoyedos, chihuahuas, huskies siberianos, caniches, border collies o caniches fueron alunas de las variadas razas caninas que fueron llevados por sus dueños a la multitudinaria bendición animal.

Esta tradición la restituyó el difunto párroco José Antonio Fernández Recuna en la década de 1990. Dicho acto se realizaba de manera habitual en la parroquia de San Bartolomé y se dejó de celebrar hasta que Recuna la recuperó. Desde aquella, los feligreses son incondicionales en la cita y acuden cada año junto a sus pequeños amigos.