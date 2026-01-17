Un autómata con sello marinense

Alumnos de 4º de la ESO del IES Mestre Landín de Marín trabajan ya en ultimar su autómata con el que participarán en el reto de robótica industrial «Compy Robot» que organiza la Universidade de Vigo desde hace diez años. El centro se sumerge en este desafío de la Escola de Enxeñaría Industrial en colaboración con la empresa tecnológica Binarial, dentro del marco del X Aniversario de la Competición de Robots de la UVigo.

Tras la recepción del robot industrial móvil Compy, el centro comenzó ya los trabajos de programación, mapeado y navegación autónoma con la implicación directa del alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, que participa en el diseño y validación del reto.

El desafío consiste en programar el robot para que sea capaz de crear un mapa del centro y recorrer de forma autónoma una ruta de ida y vuelta entre dos aulas separadas por un pasillo de al menos 20 metros, superando obstáculos reales del entorno escolar. Esta experiencia permite al alumnado trabajar con una plataforma de robótica industrial real, utilizada en contextos profesionales de automatización y logística inteligente

Además, el alumnado participante formará parte también de la Competición de Robots de la Universidad de Vigo, que tendrá lugar en el Campus de la Escola de Enxeñaría Industrial de Vigo, donde el centro volverá a representar a la comunidad educativa del IES Mestre Landín en un entorno universitario y tecnológico de primer nivel.

El centro destaca que «esta iniciativa supone una oportunidad excepcional para acercar la universidad al instituto, fomentar vocaciones tecnológicas y aplicar metodologías de aprendizaje basado en proyectos reales, integrando programación, robótica, resolución de problemas y trabajo en equipo, tal y como promueve el propio reto de la Universidade de Vigo».

Los resultados del trabajo realizado por el centro serán evaluados por un jurado formado por la Universidade de Vigo y la empresa Binarial, y optarán a los premios que se entregarán en el acto oficial de la Competición de Robots, previsto para el mes de abril.

Los organizadores destacan que «con el lanzamiento de este reto, se pretende potenciar el autoaprendizaje en la programación de robots industriales móviles de pequeña dimensión y que éste sirva de ayuda y estímulo para el desarrollo del talento habilitador ante los nuevos retos de la industria del futuro. También por incorporar al aprendizaje el uso de plataformas y herramientas tecnológicas que sean innovadoras. Además, este reto es una buena oportunidad para tratar de impulsar la interconexión entre la Escola de Enxeñaría Industrial y los centros de enseñanza de Galicia».