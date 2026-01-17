La asociación Monte Castelo de Ardán retoma su actividad con una nueva directiva
REDACCIÓN
Marín
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el concejal de Rural, Pablo Novas, acudieron a la Casa de Cultura de Ardán para reunirse con la nueva directiva de la Asociación Vecinal y Cultural de Ardán Monte Castelo, con María Victoria Chapela Entenza al frente como presidenta. En la reunión estuvo presente también la directiva de la comunidad de montes de la parroquia, ya que ambas entidades trabajarán en común. Esta asociación llevaba años inactiva y la nueva directiva tiene por objetivo relanzar su actividad y captar nuevos socios. Una de las cuestiones que se trató en el encuentro fueron las convocatoria de las ayudas a asociaciones que hay activas en este momento tanto por parte de la Diputación como de la Xunta.
