El lugar de Arra, en la parroquia de Adina de Sanxenxo, celebra estos días sus afamadas fiestas dedicadas a San Amaro y San Marzal, que incluyeron la popular subasta de ofrendas, desde gallos y gallinas hasta otros productos especialmente plantas, y que se pudo celebrar al aire libre pese al mal tiempo de estos días. En la verbena nocturna se llevó a cabo el sorteo de 300 euros, todo ello en una carpa con calefacción. Aunque no hay una fecha exacta de inicio, es una tradición profundamente arraigada que se remonta a la transmisión oral de generación en generación, vinculada a las fiestas patronales de San Amaro y San Marzal. Los gallos y gallinas subastados son una ofrenda votiva, una especie de promesa o agradecimiento a los santos por favores recibidos, como buenas cosechas o salud.

Arra cumple con la tradición de las ofrendas de San Marzal