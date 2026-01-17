Alta respuesta en la ciudad para acudir al ensayo clínico contra el virus sincitial

La convocatoria de la Conselleria de Sanidade para el ensayo clínico Sincigal de una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) ha tenido este sábado una elevada respuesta de la población, con largas colas en la zona de Consultas Externas del Hospital Provincial. El llamamiento, que continúa este domingo, se lanzó a todas las personas mayores de 18 años.

Ya desde primera hora había interesados a las puertas del centro, pero también se generaron quejas por el proceso y, sobre todo, porque la participación se decide informáticamente de forma aleatoria, por lo que tras una larga espera, los rechazados tenían que marcharse sin participar en el estudio, que tiene como objetivo evaluar la reducción de los ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación contra el virus respiratorio sincitial (VRS).

El ensayo clínico no evalúa la eficacia de la vacuna, cuya administración ya ha sido autorizada, sino que busca verificar su eficacia para reducir el número de ingresos hospitalarios por VRS en la población adulta. El estudio, que en su primera fase estaba dirigido a personas mayores de 60 años, se ha ampliado ahora a la población adulta.

Una de las colas de voluntarios que aguardaban su turno. | Rafa Vázquez

Federico Martiñón, jefe de Pediatría del CHUS y líder del grupo Genvid del IDIS, explica que «la gente conoce el VRS sobre todo por su efecto en los lactantes y porque Galicia fue pionera en inmunizar a recién nacidos y lactantes de menos de un año. Es un virus muy grave a esta edad y hemos conseguido controlar y prácticamente eliminar los ingresos en lactantes. Pero puede afectar a cualquier edad y es particularmente grave en mayores, hay más riesgo de complicaciones, al igual que en quienes tienen enfermedades crónicas. Tenemos tres vacunas ya aprobadas, que son seguras y eficaces para prevenir el VRS en adultos. Ya sabemos que funcionan y que disminuyen en un 80% el riesgo de hospitalización por este virus, pero queremos ver las consecuencias de una vacunación masiva, cómo se traduciría en prevención de hospitalizaciones y complicaciones, así como la duración de esta protección. En base al beneficio obtenido se vería si justifica su inclusión en el calendario gratuito y en qué edades sería más beneficioso».

Añade que con la vacuna «del VRS las autoridades quieren saber si estaría justificada la inversión de introducir esta nueva vacuna en el calendario. La mejor forma de hacerlo es a través de un ensayo clínico pragmático, que va a informar de forma rigurosa y servir para que cualquier país pueda tomar su decisión basándose en datos objetivos y poblacionales reales».