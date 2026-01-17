El alcalde de Caldas prolonga las reuniones con las parroquias
REDACCIÓN
Las primeras convocatorias dentro de la ronda de reuniones que el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, mantiene con vecinos de las parroquias del rural de Caldas de Reis «es todo un éxito de asistencia», según el gobierno local que explica que en la tarde del jueves finalizó el primer bloque de estos encuentros».
Esta semana, las reuniones tuvieron lugar en Arcos da Condesa, Santa María, Godos y San Andrés. Hasta ahora, asistieron a estas reuniones una media aproximada de 30 vecinos por reunión.
Jacobo Pérez afirmó que «estamos muy contentos y agradecidos por la alta participación. Las próximas reuniones en el rural continuarán en la próxima semana, todas a partir de las 19.30 horas, en los locales sociales de San Clemente (lunes 19), Carracedo (martes 20), Bemil (miércoles 21) y Saiar (jueves 22). El gobierno local prevé realizar nuevas convocatorias en el futuro, de cara a continuar recogiendo sugerencias y escuchando propuestas de los vecinos del rural.
El alcalde explica que a lo largo de esta semana se recogieron varias demandas que serán estudiadas por el equipo de gobierno. Pérez Gulín adelantó que la varias de ellas «vamos a buscarle encaje dentro de la elaboración del presupuesto de este año».
