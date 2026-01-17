Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo migranteMayores de 95 en VigoEntrevista Federico MartinónDavilaEl tiempo en GaliciaCelta
instagramlinkedin

Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9

El siniestro se produjo en el kilómetro 116 a su paso por Portas en dirección Vigo

Retención en la AP-9 a causa del accidente entre un transporte de mercancías peligrosas y un turismo en Portas.

Retención en la AP-9 a causa del accidente entre un transporte de mercancías peligrosas y un turismo en Portas. / Cedida

Nicolás Davila

A. Chao

Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo en la AP-9, a la altura del kilómetro 116, a su paso por el municipio de Portas, ha dejado un herido grave y otro leve y ha obligado a cortar la vía, tal y como apuntan desde la Guardia Civil.

Por su parte, según informa el 112 Galicia, el camión volcó en la calzada y el aviso se recibió a las 10:40 horas a través de la llamada de un particular. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Ribadumia y Protección Civil de Cuntis.

Por el momento, y siempre según la información facilitada por emergencias, no se han detectado fugas en la carga que transportaba el camión, aunque la zona permanece asegurada mientras continúan las labores de atención a los heridos y de retirada de los vehículos implicados. La incidencia está provocando afecciones a la circulación en este tramo de la autopista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents