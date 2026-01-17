Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
El siniestro se produjo en el kilómetro 116 a su paso por Portas en dirección Vigo
Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo en la AP-9, a la altura del kilómetro 116, a su paso por el municipio de Portas, ha dejado un herido grave y otro leve y ha obligado a cortar la vía, tal y como apuntan desde la Guardia Civil.
Por su parte, según informa el 112 Galicia, el camión volcó en la calzada y el aviso se recibió a las 10:40 horas a través de la llamada de un particular. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Ribadumia y Protección Civil de Cuntis.
Por el momento, y siempre según la información facilitada por emergencias, no se han detectado fugas en la carga que transportaba el camión, aunque la zona permanece asegurada mientras continúan las labores de atención a los heridos y de retirada de los vehículos implicados. La incidencia está provocando afecciones a la circulación en este tramo de la autopista.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- Un ajedrez para presumir de Galicia
- Localizan en Marín a un fugitivo colombiano buscado por la Interpol por tráfico de drogas
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Un plan de ayudas de la Xunta aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas
- Los precios de las plazas de garaje se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- Una gala con sello pontevedrés