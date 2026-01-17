Más 430 barcos de 23 países recalaron el pasado año en el puerto deportivo

Un total de 432 embarcaciones de 23 países diferentes recalaron en el puerto deportivo Juan Carlos I durante el año pasado. Los barcos con bandera española (275) están a la cabeza del listado seguidos Francia (41), Irlanda (28), Portugal (17), Países Bajos (14) o Alemania (11), entre otros. Pero también recalaron en el municipio embarcaciones procedentes de diversos puntos como Nicaragua, Estados Unidos, Rusia, Lituania, Italia, Reino Unido, República Checa o Australia.

En cuanto al tipo de barcos, los de vela siguen en cabeza, 302, seguidos de los de motor, 130. También se percibe un incremento en la eslora de las embarcaciones que recalan en el puerto Juan Carlos I. Un total de 178 tenían hasta 12 metros de eslora y 120, hasta 15 metros. La venta de combustible registró un nuevo repunte en 2025. La gasolinera del puerto despachó 314.883 litros de combustible, un 3,1% más que el año pasado.

La empresa municipal Nauta Sanxenxo que se encarga de gestionar el puerto ya recibe petición de reservas para este año, aunque la apertura de estas solicitudes no se producirá hasta febrero.

Para dar cabida a su demanda, el puerto deportivo sanxenxino dispone de una superficie concesional de 123.222 metros cuadrados, con una lámina de agua de 90.000 m2, 450 puntos de amarre y más de 25.000 m2 de espacio peatonal. La entidad amplió su concesión hasta 2047, vinculada a diferentes proyectos destinados a mejorar la fachada marítima con su primera fase ya finalizada.

A Carabuxeira

Por otra parte, el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mantuvieron hace unos días una reunión para analizar las obras de regeneración de la playa de A Carabuxeira, que lleva décadas perdiendo arena y está en dominio público portuario. Portos ya dispone del informe de Costas del Estado, que establece las condiciones para ceder a la Xunta los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto municipal.

La actuación prevista por el Concello contempla la construcción de un nuevo espigón, una infraestructura destinada a frenar la pérdida de arena y garantizar la estabilidad de la playa a largo plazo. Para poder llevar a cabo estas obras es imprescindible que los terrenos, actualmente titularidad de la Administración General del Estado, sean transferidos a la comunidad autónoma.

Entre las exigencias de Costas del Estado figura la implantación de un nuevo canon que deberán abonar los usuarios de los terrenos adscritos al Estado, además de las tasas habituales por concesiones, autorizaciones o servicios prestados por Portos de Galicia. La Xunta mostró su rechazo a esta medida y advirtió del impacto negativo que podría tener en la economía de los usuarios portuarios.

Según el Gobierno gallego, este nuevo canon no afectaría únicamente a los terrenos destinados a la recuperación de la playa de A Carabuxeira. También lo haría a otras instalaciones ubicadas tanto en tierra como en la lámina de agua.