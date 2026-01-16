Reservas para visitar la Casa-Museo de Rosalía
La Diputación de Pontevedra abre hoy viernes el plazo para que los centros escolares públicos de la provincia soliciten participar en el programa «Rosalía, a súa casiña, o meu lar», una iniciativa impulsada en colaboración con la Fundación Rosalía de Castro en la que se organizarán hasta 40 visitas escolares a su Casa-Museo en Padrón. Los centros tienen un plazo de un mes para presentar su solicitud.
