La reformada casa de cultura de Nantes podrá ser usada por siete colectivos vecinales de Sanxenxo

El alcalde, Telmo Martín, y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitaron ayer, acompañados de representantes de siete colectivos vecinales, así como de los concejales de Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, y de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, la reformada Casa de Cultura de Nantes.

El edificio, que fue inaugurado en 1993, fue objeto de una mejora de eficiencia energética, aislamiento e impermeabilidad con el cambio completo de ventanas y persianas, la instalación de un nuevo sistema de climatización mediante bomba de calor aerotérmica y la renovación de la pintura interior y exterior. Además, se renovó íntegramente el sistema de iluminación con tecnología led de bajo consumo, se colocaron luminarias de emergencia más eficientes y se procedió a la insonorización de la sala de la planta superior.

La obra, valorada en casi 150.000 euros, fue financiada con una ayuda de la Xunta y con fondos municipales. El alcalde agradeció la inversión del gobierno gallego en la obra y aseguró que «permítenos poñer a disposición dos veciños de Nantes un edificio case novo e cunhas boas condicións de confortabilidade». Martín incidió en que «atópase nun lugar da parroquia que está chamado a seguir medrando polo importante equipamento tanto educativo como deportivo que hai na zona». Por su parte, Agustín Reguera incidió en Sanxenxo fue uno de los beneficiarios de la ayuda autonómica para mejora de la eficiencia energética «pola calidade do proxecto» y que la actuación redundará «non só na mellora do edificio senón na vida dos veciños que a utilizan e que estou seguro que agora a utilizarán máis».