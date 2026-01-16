El Puerto de Marín cerró el año con 2,3 millones de toneladas, un 10% menos que el récord de 2024

El Puerto de Marín alcanzó un tráfico de 2,3 millones de toneladas de mercancía durante 2025, ejercicio durante el que la mercancía general no contenerizada fue la que registró un mayor crecimiento con cerca de un 6% de aumento con respecto al año anterior.

Esta cifra es de 275.000 toneladas menos (un 10%) que la de 2024, cuando se alcanzó el récord histórico en el puerto, con 2,6 toneladas.

El pasado año destacó el crecimiento de mercancías estratégicas como la fruta, material de construcción, pesca congelada o productos siderometalúrgicos.

El resultado anual se considera “satisfactorio”, según el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, ya que "se mantienen los registros anuales por encima de los dos millones que era el principal objetivo sabiendo desde el primer día que el resultado de 2024 fue muy excepcional".

Suárez Costa explica que el ejercicio pasado ha estado marcado por la diversificación de tráficos, "lo que es una gran noticia porque hemos demostrado una vez más que el puerto y sus operadores pueden hacer frente con máxima solvencia a las operativas más diversas". Esta diversidad de tráficos se refleja en el aumento de número de buques mercantes que atracaron en el puerto que supusieron un 7,4% más que en 2024.

En ese sentido, Suárez Costa destacó la importancia del tráfico de fruta de la línea directa procedente de Brasil, "con el que el puerto ha vuelto a situarse de manera muy destacada en los circuitos logísticos internacionales para este tipo de mercancía". La fruta es una de las mercancías que más ha crecido también en el capítulo de contenedores, junto a las conservas y otros productos alimentarios.

El presidente de la Autoridad Portuaria también hizo un balance muy positivo de 2025 en el capítulo de inversiones con la ejecución de importantes obras con financiación europea principalmente para proyectos de eficiencia energética, digitalización y mejoras en el sector pesquero.