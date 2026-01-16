El PSOE de Poio pide la mejora del modelo autonómico de emergencias
Recuerda al alcalde que en el anterior mandato pedía comarcalizar los Bomberos de la capital
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista de Poio llevará al próximo pleno una moción para denunciar «la grave situación de desprotección que vive el municipio». Su portavoz. Gregorio Agís alerta de que «Poio padece una cobertura insuficiente para hacer frente a incendios, accidentes de tráfico, inundaciones, derrumbamientos o cualquier situación de riesgo que amenace vidas y bienes», pero añade que «el problema no es la profesionalidad de los bomberos o del GES, sino la ausencia de planificación y recursos, y la inacción política del gobierno municipal».
Poio depende del Parque Comarcal de Bomberos de o Salnés, en Ribadumia, «con cierres parciales recurrentes por falta de personal», y del GES de Sanxenxo como refuerzo, «sin garantía efectiva de cobertura nocturna durante amplios períodos del año», insiste el PSOE, que recuerda que cuando el alcaide, Ángel Moldes, estaba en la oposición «reclamó que el parque municipal de Pontevedra se comarcalizase, pero ahora, como alcalde, no vuelve a reclamar nada y mantiene el silencio. Cuando gobernaban otros, el PP reclamaba; ahora, que tienen las competencias, calla», señala Agís.
