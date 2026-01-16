Presentación literaria en la Librería Paz

La poeta María Álvarez Landesa presenta «Os pozos elegantes das clavículas» el próximo jueves, 22 de enero, en la Librería Paz de Pontevedra. Será a las 19.30 horas y la autora estará acompañada por el crítico Ramón Rozas. La obra fue Premio Follas Novas de Poesía 2025. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.