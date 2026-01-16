Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto Desconexión Digital GaliciaAccidente Policías Nacionales VigoTropas españolas GroenlandiaInstagram Vigo 2016Julio IglesiasCelta 100 goles
instagramlinkedin

Presentación literaria en la Librería Paz

La poeta María Álvarez Landesa presenta «Os pozos elegantes das clavículas» el próximo jueves, 22 de enero, en la Librería Paz de Pontevedra. Será a las 19.30 horas y la autora estará acompañada por el crítico Ramón Rozas. La obra fue Premio Follas Novas de Poesía 2025. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents