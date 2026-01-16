Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto Desconexión Digital GaliciaAccidente Policías Nacionales VigoTropas españolas GroenlandiaInstagram Vigo 2016Julio IglesiasCelta 100 goles
instagramlinkedin

Presentación del libro «Dragón», de Bouzas

La Fundación Cuña-Casasbellas. Fabulario Novo-Hipofanías invita a la presentación en Pontevedra del libro «Dragón», del artista y escritor José Manuel Bouzas. El acto tendrá lugar hoy viernes a las 19.30 horas en la Sala VerSus de la Fundación, en la calle Xerardo Álvarez Limeses, número 12. La entrada al acto es libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents