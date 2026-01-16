Presentación del libro «Dragón», de Bouzas

La Fundación Cuña-Casasbellas. Fabulario Novo-Hipofanías invita a la presentación en Pontevedra del libro «Dragón», del artista y escritor José Manuel Bouzas. El acto tendrá lugar hoy viernes a las 19.30 horas en la Sala VerSus de la Fundación, en la calle Xerardo Álvarez Limeses, número 12. La entrada al acto es libre hasta completar aforo.