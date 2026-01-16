Nueve mujeres y un hombre, rumbo a la noche del cine

El Teatro Principal recibió a 247 personas que probaron suerte para pasar la noche entre sus directores y protagonistas favoritos del cine de los Feroz. Por unas horas, se convirtió en un pequeño plató de nervios, risas y manos en alto al ritmo del canto de los números. Nueve mujeres y tan solo un hombre compartirán salón con las celebridades del audiovisual.

El Concello de Pontevedra citó a los empadronados en la ciudad para repartir, a golpe de bombo, diez entradas dobles para asistir el 24 de enero a la gala de los Premios Feroz, un «guiño» para que la ciudad «siga estando presente», tal y como avanzó la concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías.

El sorteo se celebró ante notario, con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ejerciendo —como bromeó el gobierno local en los días previos— de particular «niño de San Ildefonso». «Quisimos dar la oportunidad a la ciudadanía de vivirla de cerca con este sorteo, realizado con notario para que todo fuese completamente transparente», subrayó el regidor, que lamentó no «poder invitar a todos los presentes».

Al tratarse de entradas nominales, fue necesario acreditar identidad. «Pedimos DNI para comprobar que las personas premiadas son de Pontevedra, porque queríamos que esta representación fuese, precisamente, de la ciudad», explicó Lores.

El sorteo se realizó en vivo, con presencia de notario. | Rafa Vázquez

Hubo alguna carrera de última hora: «Lo típico, gente corriendo a por los DNI y otros que no estaban empadronados», resumió Gulías, satisfecha con el desarrollo, ya que «para ser la primera vez que hacíamos un sorteo así, salió muy bien, todo en orden y sin incidencias importantes».

En la platea, la emoción fue subiendo con cada número. Ángela Peleteiro, una de las agraciadas, lo dijo sin rodeos: «Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Va a ser la primera vez que viva esta experiencia, nunca me toca nada». Irá junto a una compañera que también probó, pero no tuvo tanta suerte. Comenta que «ya tengo el modelito pensado, de esos que casi nunca salen del armario».

Más veterana en el ambiente, Elena Gómez celebró la fortuna por partida doble. «Veníamos dos amigas y nos tocó a las dos. Aún me cuesta creerlo, me tuve que pellizcar». Fan confesa de los Feroz, dejó una frase que se repitió en corrillos y pasillos: «¿Y el año que viene qué hacemos cuando esto falte? Ojalá se mantenga este nivel en Pontevedra», animando a un Lores que no descartó entre risas «traer los Goya algún día».

Víctor Fernández fue el único hombre agraciado del sorteo. Confiesa que se apuntó «porque me insistió una amiga de Vigo que quería venir», así que la entrada está adjudicada a su compañera, que se declara «contentísima» tras conocer la gran noticia.

«Lo más bonito de toda la tarde fue ver la ilusión de la gente, que está volcada con los premios», cerró Gulías. Y esa ilusión, en Pontevedra, ya cuenta los días para celebrar una jornada única junto a los que ven a través de la pantalla.