La Olimpíada da Creatividade, en abril

La II Olimpíada da Creatividade tendrá lugar en el mes de abril. Dirigida a estudiantes de cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos de artes plásticos y diseño, mantiene abierto el período de inscripción hasta el 20 de enero. El trámite debe ser realizado por los centros educativos, que podrán estar representados por un máximo de dos equipos de cinco estudiantes.