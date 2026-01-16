O uso do galego, tamén fóra das aulas
O colexio Álvarez Limeses, único da cidade en participar, abriu este venres «21 días co Galego e +»
O secretario xeral da Lingua, Valentín García, e o alcalde , Miguel Fernández Lores, entre outras autoridades, participaron este venres no colexio pontevedrés Álvarez Limeses na apertura da oitava edición do programa «21 días co Galego e +», impulsado pola Xunta en colaboración con «toda a comunidade, entre alumnado, mestrado e persoal dos centros, que participan voluntariamente».
O colexio pontevedrés é o único da cidade que participa neste programa, xunto con outro nove de toda Galicia. Lores e García sinalaron nesta primeira xornada da iniciativa que se trata dunha «proposta de dinamización lingüística que ten moi boa acollida ano tras ano porque favorece o uso do galego a través de actividades de lecer que van máis alá da educación nas aulas, e contempla o espazo escolar no seu sentido máis amplo como un lugar de socialización para a xente moza».
O secretario xeral apuntou que nesta nova edición, que estenderá as súas actividades ata o 6 de febreiro, están involucradas un total de 3.760 persoas, cuxas propostas quedarán reflectidas nas redes sociais do programa e no blog 21diascogalegoemais.gal, o soporte central do programa, onde se mostrarán as creacións de cada colexio. Ademais, manterase a colaboración co espazo Galicia por Diante da Radio Galega, que lle dará difusión ás accións que se fagan ao abeiro desta proposta.
Esta iniciativa de dinamización lingüística naceu para estimular o uso do galego no alumnado e perfeccionalo dentro e fóra das aulas. Ten a súa orixe nunha experiencia que se puxo en marcha desde 2013 no Instituto da Pobra do Caramiñal, da man da profesora Pilar Ponte, e que mesmo chegou a recibir en 2015 un premio de innovación en dinamización lingüística, en 2016 un recoñecemento da Real Academia Galega e en 2019 o Premio da Cultura Galega na categoría de Lingua. Desde o ano 2019 foi asumido pola secretaría xeral da Lingua e a el adhírense os centros educativos de xeito voluntario.
O programa «21 días co Galego e +» enmárcase na liña de accións coas que o goberno autonómico pon o foco na cativada e a na xuventude, para impulsar nestas idades o uso, a presenza e o prestixio da lingua. Neste senso, lévanse a cabo outras propostas como «Falamos +» ou «Nós tamén creamos!», que tamén teñen como escenario os centros de ensino e o obxectivo de incrementar o uso do galego entre as xeracións máis novas.
Neste curso 2025-2026 no programa participan voluntariamente o colexio Isidro Parga Pardal, de Oleiros; o centro dos Tilos, en Teo, e aínda na provincia coruñesa, o Anxo da Garda, na cidade herculina. Tamén o colexio A Ponte e o Benigno Quiroga Ballesteros, de Lugo. A estes engádenselle en Pontevedra o centro Álvarez Limeses e os colexios Ría de Vigo e Amor de Dios, en Vigo. En Ourense participan o colexio A Ponte e o Irmáns Villar.
