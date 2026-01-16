O BNG propón bonificacións no IBI para facilitar o aluguer anual de vivendas
REDACCIÓN
O BNG) de Sanxenxo proporá ao pleno da corporación a aplicación dunha bonificación parcial do 30%, durante un período inicial de cinco anos (prorrogable), na cota íntegra do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para aquelas vivendas que sexan residencia habitual e a persoa titular da propiedade sexa menor de 40 anos na data de devengo do imposto.
Esta iniciativa será presentada a través dunha moción que tamén busca consolidar unha bonificación parcial, tamén do 30% no mesmo período, deste imposto para os inmobles que se poñan a disposición en alugueiro durante todo o ano e non só estacional, sempre e cando o contrato se formalice por un período mínimo de 3 anos. En ambos casos, deberá acreditarse o empadroamento do arrendatario ou arrendataria na vivenda como residencia habitual.
O BNG indica que a medida busca «garantir unha maior oferta de aluguer para todo o ano e consolidar un asentamento regular de poboación durante os doce meses do ano».
