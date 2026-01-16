El número de donantes de órganos se multiplica por tres en el CHOP

El Complexo Hospitalario de Pontevedra registró el año pasado diez donantes de órganos y tejidos. Son más tres de veces más que los que se habían computado el año anterior, cuando habían sido solamente tres.

Los datos fueron presentados ayer en rueda de prensa en Santiago de Compostela. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó la solidaridad «sin límites» de la ciudadanía gallega al dar a conocer que Galicia vuelve a batir su propio récord con 429 trasplantes y 143 donantes de órganos durante el año 2025.

De la cifra total de trasplantes , 229 fueron de riñón, de los que 22 procedían de donantes vivos; 116 de hígado; siete de páncreas; 26 de corazón y 51 de pulmón.

Estos 429 trasplantes beneficiaron a un total de 420 pacientes, toda vez que algunos casos fueron de trasplantes multiorgánicos.

El principal factor que ha influido en el aumento de cifras de donaciones es la asistolia controlada, un tipo de donación de órganos que se realiza tras la retirada planificada de los soportes vitales en pacientes con pronóstico no favorable, lo que lleva a un paro cardíaco esperado.

En la donación en asistolia, se requiere que se produzca la parada del corazón y tiene que hacerse en quirófano. Son un tipo de pacientes que han llegado al final de su vida y para los que el soporte vital ya no es útil.

En el caso de Pontevedra, la primera donación en asistolia controlada tuvo lugar en enero del pasado 2025, a un paciente de 72 años.