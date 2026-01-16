Se mantiene la alerta por temporal en la costa
La alerta por fuertes vientos y oleaje sigue vigente en la costa de la comarca, que ayer registró rachas de más de 90 kilómetros por hora, si bien el récord se alcanzó en lo alto del Monte Xesteiras, en Cuntis, con 115. En cuanto a las lluvias, la ciudad ya supera este mes los cien litros por metro cuadrado recogidos en la estación de Meteogalicia de Campolongo.
