La lonja de Marín lidera las subastas en la ría al bajar a la mitad la facturación de Campelo

En plena crisis del sector pesquero, con paros de la flota por los controles implantados por Europa, la actividad en las lonjas de la ría tampoco pasa por su mejor momento. Los datos de la plataforma pescadegalicia de la Consellería do Mar ponen de manifiesto que la facturación y los ingresos en las lonjas de Marín, Campelo (Poio) y Portonovo (Sanxenxo) sumaron el pasado año algo menos de 9,8 millones de euros, muy por debajo de los 12,5 de 2023. La caída se debe en gran parte al descenso de capturas y subastas en el ámbito del marisqueo.

Así, la lonja de Campelo, que centraliza esta actividad en toda la ría, facturó el pasado año poco más de tres millones de euros al vender 203 toneladas de marisco y pescado, frente a los 6,5 de 2023, cuando se superaron las 430 toneladas. Es un descenso de más de la mitad, que pone de manifiesto que el bajón registrado en 2024, con el cierre de los bancos buena parte del año a causa de la mortandad del marisco, aún no se ha dejado atrás. En 2024 se ingresaron poco más de dos millones, con 130 toneladas de productos.

De este modo, la rula de Marín se consolida como la primera de la ría en actividad. El pasado año llegó a 3,8 millones de euros y 1.160 toneladas de pescado. Es un ascenso gradual en los últimos años, en los que la Autoridad Portuaria ha activado un plan de obras de modernización, con la renovación del edificio y la implantación de energías renovables.

Marín arrebata así el liderazgo en la ría a Poio, que incluso se ha visto superada por la lonja de Bueu, que rondó en 2025 los 3,2 millones de euros. Portonovo, por su parte, ronda los tres millones, y continúa en cuarta posición. La que ha desaparecido por completo de las estadísticas es la antigua lonja del Mercado de Pontevedra, cerrada hace unos años tras un largo declive.

La situación que atraviesa el marisqueo en la ría, con una caída de trabajadores y de capturas, se ve afectada por la mortandad causada por el exceso de agua dulce, pero también derivada de especies invasoras. Al respecto, la Consellería do Mar trabaja en analizar estos factores. Entiende que «las competencias en materia de conservación de la biodiversidad marina corresponden principalmente a la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», pero la Xunta «promueve la adopción de medidas de gestión de especies exóticas invasoras necesarias para proteger y conservar los recursos marisqueros, tanto en la ría de Pontevedra como en el resto del litoral gallego.

Esta actuación, acompañada de la coordinación con los distintos agentes del sector y con los centros de investigación, «hace que Galicia sea la única región con un sistema real de cogobernanza en la gestión de los recursos marisqueros», explica Mar, que añade que «de este modo, cuando alguna especie exótica con comportamiento invasor suponga un riesgo para la conservación de los recursos marinos vivos, podrá ser objeto de medidas de seguimiento y gestión por parte de la Consellería do Mar».

Para mantener la producción marisquera, la conselleria destaca las diversas medidas técnicas y de investigación puestas en marcha ante los fenómenos meteorológicos adversos ocurridos en el invierno de 2024, que fueron determinantes en el descenso del recurso y en la situación excepcional que atraviesa la producción marisquera. Paralelamente, tras el episodio de temperaturas anómalas y fuertes lluvias registrado entre el último trimestre de 2023 y comienzos del año pasado, «se pusieron en marcha medidas técnicas y de investigación para evaluar la situación, realizando el seguimiento de todos los bancos marisqueros por parte de los técnicos de las entidades asociativas del sector y del departamento autonómico, con el fin de analizar la mortalidad de las poblaciones de moluscos bivalvos y documentarla en los datos e informes de seguimiento elaborados».

El nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca es «imposible» de cumplir

Las cofradías han decidido parar el próximo lunes en protesta contra las nuevas medidas de control pesquero impuestas por la Unión Europea. Ese día tendrán una reunión con el Ministerio de Pesca y, en función del resultado, decidirán si siguen con el amarre.El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha explicado que, en el encuentro mantenido en la tarde de miércoles, las cofradías acordaron parar el día 19 y «esperar» a la reunión del lunes en Madrid con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y, «en función» de lo que les traslade, decidir si la flota continúa con el amarre.El 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve «imposible» de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes. Al respecto, Otero agradece «la unión de la flota». «Si no conseguimos cambiar estas normas, acaban con la flota y la hacen inviable», alerta.Pone de ejemplo que esta semana han intentando probar a realizar lo que se pide: así, de unas 21 especies a bordo, «14 estaban mal pesadas», por lo que «a 3.000 euros de multa por 14 son 42.000 euros», lo que «es más que inviable». El presidente de las cofradías españolas, también patrón mayor de Burela y responsable provincial de Lugo, advierte de que «es imposible cumplir esta norma estúpida». Dice «no saber a qué obedecen» estas imposiciones cuando con el actual modelo «las poblaciones de pescado se demostró que se recuperaron».