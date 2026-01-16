Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
instagramlinkedin

Localizan en Marín a un fugitivo colombiano buscado por la Interpol por tráfico de drogas

Tiene 42 años y contaba con una orden internacional de detención dictada por un juzgado mexicano

Comisaría de Marín

Comisaría de Marín / FdV

N. D.

Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido en Marín a un ciudadano colombiano que tenía en vigor una orden judicial internacional de búsqueda y detención dictada por un juzgado de México. El hombre, de 42 años, era buscado por la Interpol por un delito de tráfico de drogas.

Tras recibirse en dependencias de la Comisaría de Marín esta notificación los agentes iniciaron gestiones para su localización y detención, que permitieron comprobar que este colombiano residía en el municipio.

Aunque no cuenta con antecedentes policiales en España, su detención sí era requerida por las autoridades judiciales mexicanas por una condena firme por tráfico de drogas.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio actual del fugitivo que culminó con su detención.

Una vez en la comisaría de Marín se tramitaron las correspondientes actuaciones documentales tras lo cual fue trasladado a la Audiencia Nacional, a la espera de realizar todos los trámites necesarios para su extradición a México para cumplir la pena de prisión a la que ha sido condenado en aquel país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents