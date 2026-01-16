Llamamiento a participar en el ensayo clínico de Sincigal

Pacientes del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés están recibiendo SMS invitándoles a participar en el ensayo clínico DAN-RSV (Sincigal), que tiene como fin estudiar si la vacuna Abrysvo reduce el riesgo de hospitalización asociado a infección por el Virus Respiratorio Sincitial

El mensaje informa de que esta vacuna no forma parte del programa de vacunación rutinario, por lo que si se quiere más información se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica: www.sincigal.com.

Se puede participar acudiendo al centro de vacunación habilitado en el Hospital Provincial (entrada por Consultas Externas, parte trasera del hospital), los días 17 y 18 de enero de 10 a 14 horas o de 16 a 20 horas.