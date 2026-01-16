Exposición pictórica de Gonzalo Varela

Últimos días para visitar la exposición del artista Gonzalo Varela en el Pazo das Mendoza de Pontevedra, que se cerrará el próximo domingo, 18 de enero. Se puede ver de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Los sábados y festivos de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Los domingos, de 10 a 14 horas.