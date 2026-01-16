Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto Desconexión Digital GaliciaAccidente Policías Nacionales VigoTropas españolas GroenlandiaInstagram Vigo 2016Julio IglesiasCelta 100 goles
instagramlinkedin

Exposición pictórica de Gonzalo Varela

Últimos días para visitar la exposición del artista Gonzalo Varela en el Pazo das Mendoza de Pontevedra, que se cerrará el próximo domingo, 18 de enero. Se puede ver de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Los sábados y festivos de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Los domingos, de 10 a 14 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents