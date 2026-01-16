Especialistas do campus, na Rede de Investigación en Promoción da Saúde de Galicia
Permite coñecer, por exemplo, o traballo que desenvolven os grupos HealthyFit
REDACCIÓN
Fortalecer a investigación e a cooperación científica nos ámbitos dos estilos de vida saudables e as condutas de risco é o obxectivo central da Rede de Investigación en Promoción da Saúde de Galicia (RIPS-GA), integrada por persoal das tres universidades públicas galegas e dos institutos de investigación sanitaria. Investigadores dos tres campus da UVigo tomaron parte onte no encontro de lanzamento desta rede, promovida pola Cátedra de Vida Saudable da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
Na xornada celebrada na Facultade de Medicina e Odontoloxía da USC, máis dunha trintena de especialistas presentaron as súas liñas de traballo, conectadas coas oito áreas temáticas que abrangue esta rede. Entre os investigadores da Universidade de Vigo presentes neste encontro atopábase o catedrático de Fisioloxía Federico Mallo, investigador do CINBIO e un dos participantes na presentación das liñas de investigación sobre actividade física, sedentarismo e envellecemento activo. Neste bloque interveu tamén o profesor da Área de Enxeñaría Telemática Luis Álvarez Sabucedo, de atlanTTic, así como dous investigadores do campus de Pontevedra. Nese senso, a xornada permitiu coñecer o traballo que desenvolven os grupos HealthyFit, da man do profesor de Fisioterapia, Pablo Campo, e Well-Move, representado neste encontro polo profesor da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Adriano Sánchez.
RIPS-GA está integrada por investigadores das universidades de Vigo, Santiago e A Coruña, do Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INBI) e do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).
