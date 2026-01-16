Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enfermeros del Pontevedra y Chaves refuerzan vínculos

R. P.

Pontevedra

Responsables de la Dirección de Enfermería del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés recibieron en el Hospital Montecelo a la dirección de la Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa-Alto Támega, con sede en la ciudad de Chaves.

En el encuentro se identificaron las líneas de trabajo a desarrollar con el objetivo de reforzar los vínculos que ambas instituciones mantienen.

