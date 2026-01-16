Curso de percusión por la Romería de San Sebastián

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran fiesta tendrá lugar este sábado

El taller que tuvo lugar ayer en la Casa Azul ayer. | Rafa Vázquez

A. L.

Pontevedra

La Casa Azul de Pontevedra acogió ayer un taller de percusión de la mano del músico Miguel Fraguas. Se trata de una de las actividades enmarcadas en la romería de San Sebastián, organizada por la asociación Polavila para este sábado, 17 de enero.

A las 12 horas partirá el desfile de la Praza de España con diferentes agrupaciones folclóricas. El pregón correrá a cargo de Maruxa dos Rosales y a lo largo del día habrá actuaciones. A las 22.30 tendrá lugar una «foliada» abierta.

