El Concello pretende reforzar el personal de varios servicios

Apenas unos días después de la polémica por el exceso de horas extras en el personal municipal, con cuantías de más de 600 horas en algunos casos, el Concello de Marín anuncia que aprovechará varios programas de fomento del empleo público de otras administraciones para reforzar algunas de sus áreas.

Con el Programa Integrado de Emprego se seleccionó a dos personas técnicas de Orientación Laboral, que serán las encargadas de gestionar este programa y ayudar a las personas beneficiarias a mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

A través del programa de la Diputación +Emprega se contratará una persona de Informática y una de Administración de Empresas para el departamento de Tesorería, que sumará además una persona más con el programa de Garantía Xuvenil de la Xunta. Con este programa autonómico, se contratará también a un educador social para el departamento de Servicios Sociales

Por otra parte, la Policía Local se refuerza con dos auxiliares administrativos que fueron solicitados a la Academia Galega de Seguridade y con la llegada de un nuevo agente, que procede de Cangas en comisión de servicios.