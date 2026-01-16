La campaña navideña del comercio de Marín movilizó 111.000 euros, un 24% más que la anterior promoción
La asociación Estrela de Marín entregó ayer los últimos premios de esta iniciativa, en la que se registraron un total de 1.735 tickets
El Centro Comercial Aberto Estrela de Marín ha finalizado la campaña de promoción «O Nadal que premia o teu apoio» con la entrega de los últimos premios a los ganadores del tercero sorteo que se efectuó esta semana.
En esta nueva edición de la campaña, se registraron un total de 1.735 tickets que sumaron un importe de 111.188,55 euros, lo que supone superar las cifras de la campaña anterior de navidad, tanto en tickets inscritos (84 más) como en importe de ventas, con 21.426,04 euros más que en la edición de hace un año, lo que supone un aumento del 24% en los fondos movilizados.
Esta acción de dinamización se puso en marcha de 9 de diciembre a 9 de enero y los clientes optaron a conseguir algunos de los cientos de premios directos que se escondían en los boletos que se repartían por las compras y en el caso de no obtener el citado premio, podían registrar en la web de Estrela sus tickets de compra, optando de este modo a ganar alguno de los jamones que se sortearon.
La campaña contó con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y con la colaboración del Concello de Marín.
Como novedad en esta campaña, la asociación comercial llevó a cabo una acción de dinamización comercial que tuvo como objetivo promover el uso de la lengua gallega en el ámbito comercial de la villa de Marín y reducir el consumo de bolsas de un solo uso, a través del reparto de cartelería en los establecimientos y de bolsas reutilizables a clientes que obtuvieron premio directo, que contenían el mensaje «Merca en galego, no comercio local de Marín» financiada por la Diputación Provincial de Pontevedra.
