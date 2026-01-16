Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Briallos acogerá la Romería de San Blas del 1 al 3 de febrero

REDACCIÓN

Portas

Briallos, en el concello de Portas, celebrará el domingo 1 y el martes 3 de febrero de 2026 la tradicional romería de San Blas y, como novedad, estrenará la de Nosa Señora da Saúde, que quedará fijada en adelante el domingo previo a San Blas.

La programación se abrirá el sábado 31 de enero con una chorizada popular como antesala: a la tarde se presentará el libro «O faiado das papoulas» y, desde la media tarde, se ofrecerán chorizos y bebidas a precios populares, con tardeo y verbena a cargo de Folk Curtidoira, Marietta, Dúo Ángel América y DJ Milucho.

El domingo 1, dedicado a la Virgen de la Salud, habrá feria de artesanía, concentración de coches clásicos, andaina y sesión vermú con el Trío Rever, con degustación gratuita de callos y sorteo de diez abonos PortAmérica. Por la tarde se programan actividades infantiles gratuitas, humor con Isi, exhibición de zumba y verbena con Trío Rever.

El martes 3, jornada de San Blas, comenzará con alborada y continuará con sesión vermú con el Trío Arena , callos gratis y sorteo de un jamón. Desde después de comer actuará la charanga Fanfarria Furruxa, habrá pujas a la media tarde y el cierre incluirá fuegos artificiales, chocolatada y queimada gratuitas y verbena.

