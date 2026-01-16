La animación, también presente en el Principal
En el pase de ayer fue el turno de «Decorado», un cómico largometraje de dibujos animados
Hugo de Dios
Pontevedra
«Decorado» fue la protagonista tras el sorteo realizado ayer en el Teatro Principal. Nominada como mejor película de comedia en los Premios Feroz 2026, este largometraje de animación refleja un «ácido retrato del mundo ultracapitalista y salvaje que nos rodea», describen desde la organización sobre la película que entretuvo a todos los públicos desde las 19.00 horas. Tras esta nueva actividad previa a la ceremonia de galardones del día 24, los Feroz preparan para hoy una jornada de debate sobre la posición de la mujer en el sector audiovisual en Galicia.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026
- El gobierno de Marín atribuye a un error tipográfico las 1.405 horas extras de un funcionario denunciadas por el PSOE: son 140,5
- El TSXG avala, diez años después, un derribo en Lourizán decretado en 2016
- Un plan de ayudas de la Xunta aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas