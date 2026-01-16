La animación, también presente en el Principal

«Decorado» fue la protagonista tras el sorteo realizado ayer en el Teatro Principal. Nominada como mejor película de comedia en los Premios Feroz 2026, este largometraje de animación refleja un «ácido retrato del mundo ultracapitalista y salvaje que nos rodea», describen desde la organización sobre la película que entretuvo a todos los públicos desde las 19.00 horas. Tras esta nueva actividad previa a la ceremonia de galardones del día 24, los Feroz preparan para hoy una jornada de debate sobre la posición de la mujer en el sector audiovisual en Galicia.