La animación, también presente en el Principal

En el pase de ayer fue el turno de «Decorado», un cómico largometraje de dibujos animados

El Teatro Principal ofreció una nueva emisión de una cinta nominada en comedia. | Rafa Vázquez

Hugo de Dios

Pontevedra

«Decorado» fue la protagonista tras el sorteo realizado ayer en el Teatro Principal. Nominada como mejor película de comedia en los Premios Feroz 2026, este largometraje de animación refleja un «ácido retrato del mundo ultracapitalista y salvaje que nos rodea», describen desde la organización sobre la película que entretuvo a todos los públicos desde las 19.00 horas. Tras esta nueva actividad previa a la ceremonia de galardones del día 24, los Feroz preparan para hoy una jornada de debate sobre la posición de la mujer en el sector audiovisual en Galicia.

