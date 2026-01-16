Usan los andamios de su reforma para hacer pintadas en O Sequelo
El vandalismo no parece tener límites. El pabellón de O Sequelo de Marín, en plenas obras de mejora, ha aparecido con varias pintadas en su fachada. Los gamberros utilizaron los andamios de la obra para encaramarse varios metros y dañar la nueva fachada recién colocada, incluso antes de que concluyera su montaje final. Las pintadas se localizan en las placas del nuevo sistema de aislamiento y el Concello de Marín ya lanzó un llamamiento a la responsabilidad ciudadana a través de sus redes sociales. Recuerda que el mantenimiento y cuidado del mobiliario y los edificios públicos es un deber común.
