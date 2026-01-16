Un ajedrez para presumir de Galicia

Galicia ya cuenta con su propio «Xadrez Galego», una original idea del ingeniero y artesano pontevedrés David Rodríguez, que ha materalizado en madera un diseño en el que se dan cita personajes y figuras conocidas de la cultura, la historia, la arquitectura, la sociedad y hasta la gastronomía gallegas.

«Intento hacer siempre cosas con temática gallega, porque después de trabajar fuera, en Alemania, catorce años es lo que me apetece en homenaje a Galicia», reconoce a FARO.

Así nació este ajedrez singular, en el que la primera elegida fue la pieza de la torre, que adjudicó a la coruñesa Torre de Hércules, el único faro romano en funcionamiento a día de hoy.

A partir de ahí, el proyecto tomó forma poco a poco, de modo que «la reina no podía ser otra que Rosalía de Castro», la escritora gallega más universal.

Las dudas surgieron con la pieza del rey. Finalmente se decidió por Pelegrín, la mascota del Xacobeo 1993, del que llegó a haber también una conocida y pegadiza canción. «El problema que vi con él es que hay mucha gente ahora que no lo conoce, porque no habían ni nacido», se lamenta.

Sin embargo, le pudo el cariño por este simpático peregrino creado por el diseñador gallego Luis Carballo que supuso el renacer de las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

En todo caso, David Rodríguez tenía alguna opción B: «Un pulpo con una corona de rey».

"Es una reinterpretación del ajedrez clásico desde la cultura y la simbología de Galicia"

Dos de los caballos de este ajedrez gallego se los dedicó a la ciudad de Vigo: uno con la forma de Dinoseto, el polémico seto que ahora se encuentra en la Alameda, y otro con la del Sireno del artista cambadés Francisco Leiro, ubicada en la Puerta del Sol. Un tercero hace referencia a los de la Praza de Praterías de Santiago de Compostela, los hipocampos, animales con torso de caballo y cola de pez.

La gastronomía gallega también tiene un protagonismo importante en este tablero. Así, el alfil es un percebe, por su parecido en la forma, y los peones son pimientos de la denominación de origen de Herbón (Padrón), «que unas veces pican y otras no».

Llegados a este punto, es inevitable preguntarle por Pontevedra, y la ausencia de símbolos de la Boa Vila en el ajedrez gallego. David Rodríguez confiesa que le dio muchas vueltas, pero que no encontró ninguna pieza posible. «Sí que pensé mucho en Ravachol, pero no sabía si realmente a nivel gallego se le conoce», manifiesta.

David Rodríguez muestra su ajedrez junto a la propietaria de la tienda "Amo Galicia". / Gustavo Santos

En tablero DM

La idea de crear este «Xadrez Galego» en madera llevaba mucho tiempo en el tintero, por eso David Rodríguez se decidió a hacerla realidad por fin ahora. Para ello ha utilizado el material con el que habitualmente trabaja.

«Es madera de color, DM, que se corta con láser. Es muy duradero y aunque le caiga agua no se estropea», explica el artesano.

Las piezas tienen tres elementos y hay que montarlas, así como el tablero.

Para promocionar su nuevo ajedrez, este ingeniero se ha puesto en contacto con diferentes colectivos de este deporte en Pontevedra y Galicia.

Por el momento lo vende en una tienda de artesanía de la ciudad, «Amo Galicia», en donde ya tiene otros artículos de su marca, Ropi4 Madera.

«Este Xadrez Galego es una reinterpretación del ajedrez clásico desde la cultura y la simbología de Galicia. No es solo un juego, sino también una pieza cultural y artesanal», reza la tarjeta de cada caja de esta original propuesta pontevedresa.