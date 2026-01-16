Actividad de unión generacional entre escolares y usuarios del centro de día

Fomentar el vínculo emocional y el contacto entre diferentes generaciones. Este es el objetivo principal de la actividad llevada a cabo esta Navidad por escolares del colegio de Portonovo y A Florida con los usuarios del Centro de Día Virxe do Carme de Sanxenxo. Esta actividad intergeneracional consistió en el intercambio de postales navideñas fomentando el contacto entre diferentes generaciones, permitiendo que los niños y los mayores compartieran deseos y mensajes de afecto durante las fiestas navideñas.

