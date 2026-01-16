Más de 30 cirugías anuladas en la segunda jornada de la huelga de médicos en Pontevedra y O Salnés

La segunda jornada de huelga de médicos convocada a nivel gallego por los sindicatos Simega y O’mega provocó en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés la anulación de cirugías, consultas hospitalarias y de Atención Primaria y de pruebas diagnósticas.

Tal y como informó el gerente del área, José Flores, el seguimiento ayer jueves fue mayor que el miércoles, primera jornada del paro convocado. «La actividad suspendida fue similar, con unas 34 cirugías, que se dejaron de hacer en el día de hoy (jueves), 992 consultas hospitalarias y 467 consultas de Atención Primaria además de 40 pruebas», resumió.

La huelga se produce en un momento delicado a nivel asistencial, con el impacto del virus de la gripe A, importante en el área sanitaria, y de otros de carácter respiratorio.

Sobre esta cuestión, el gerente indicó «seguimos con esa tendencia decreciente». Las cifras de pacientes que han acudido a los servicios de Urgencias hospitalarias han bajado en los últimos días, después de un importante pico con el que se tuvo que apelar a la población a que hiciese uso de los Puntos de Atención Continuada (PAC) y no colapsase Montecelo, cuyo servicio debería ser solo para casos graves y de personas mayores o pluripatológicas.

Informó José Flores que las asistencias ayer fueron similares ya a los de años anteriores y que el número de personas que necesitaron hospitalización por gripe o similar ya ha vuelto a caer, situándose en el 18% los enfermos atendidos en Urgencias de Montecelo.

Ayer a mediodía había menos de cinco pacientes pendientes de cama en Urgencias, una cifra muchísimo más baja que en jornadas previas.

Reivindicaciones

Hay que recordar que la huelga de facultativos se produce para exigir al Ministerio de Sanidad del gobierno central un estatuto propio para el personal médico.

Pero también para reclamar a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que se actualice el acuerdo de Urgencias hospitalarias de 2007, se amplíe el reglamento de módulos compensatorios de guardias, se regulen las guardias localizadas y se aplica de forma «íntegra» el nuevo modelo de Atención Primaria, «respetando los acuerdos del pasado 25 de noviembre».

Los médicos insisten en que las Urgencias hospitalarias ahora mismo están cargando «con lo peor del sistema», ya que con la falta de médicos en Atención Primaria, muchos pacientes «acaban acudiendo desesperados a Urgencias», provocando su saturación.

«Siempre se nos pide un esfuerzo más; los médicos lo hacemos, pero no se puede seguir así», se quejan.

Guerra de cifras

Al igual que el jueves, tampoco ayer las cifras de seguimiento de la huelga coincidieron según la fuente. Así, para el sindicato convocante Simega, la segunda jornada superó a la primera, de modo que en el caso del Complexo Hospitalario de Pontevedra fue del 90%, un éxito muy similar a otros hospitales gallegos.

Sin embargo, la Consellería de Sanidade habla de un seguimiento en el área sanitaria de poco más del 30% a nivel hospitalario y del 6,8% a nivel de Atención Primaria.

En este sentido, el gerente José Flores quiso «negar rotundamente» las acusaciones de manipulación de los servicios mínimos «por parte de esta dirección».

«Los servicios mínimos se pactan con los sindicatos convocantes de huelga y la Consellería de Sanidade, y son nuestros jefes de servicio de acuerdo con las direcciones de los centros, los que determinan dónde tienen que ponerse esos servicios mínimos. Creemos que esos servicios están perfectamente puestos, insisto, de la manera en que se ponen y siguiendo los criterios rectores de la huelga que están publicados en el boletín oficial, concretamente de nuestra concretamente en el Diario Oficial de Galicia», explicó.