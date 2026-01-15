Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED trae una actividad de Extensión Universitaria

H.D.

Pontevedra

La UNED en Pontevedra presenta una nueva actividad de Extensión Universitaria llamada: «Mundos Imposibles: Escritura Fantástica y Ciencia Ficción desde Wells hasta los Strugatski». Se celebrará desde este sábado hasta el 23 de mayo, en formato online —en directo o diferido— y con opción presencial.

Dirigido por Mercedes Quero y coordinado por Rafael Cotelo, el curso contará con Víctor Hugo Pérez como ponente principal, combinando mirada crítica y oficio de escritor.

La actividad consiste en 51 horas (con 2 ECTS en trámite) para recorrer, de Shelley y Wells a la tradición soviética y del Este europeo, claves del género: worldbuilding, técnicas narrativas, humor, distopías, identidad y tecnología. «Una invitación seria a imaginar mejor», declaran desde la organización del certamen.

