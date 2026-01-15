Los Támega se unen a la XVI Festa do Petote de Carballedo

El Concello de Cerdedo-Cotobade calienta motores de cara a la XVI Festa do Petote, que se celebrará el domingo 1 de febrero en la plaza da Chan (Carballedo), y que se presentará el próximo miércoles.

El alcalde, Jorge Cubela, anunció que la charanga Los Támega pondrá la nota musical durante la degustación del petote, uno de los momentos centrales de la jornada de celebración.

Para el regidor, su presencia aporta un valor añadido, ya que une la gastronomía tradicional y la música popular, «creando un espacio de convivencia abierto a vecindario y visitantes», señalan desde la organización.

El programa ocupará toda la mañana. Desde las 10.00 horas abrirán los puestos de artesanía y alimentación; a las 11.30 llegará O Petote Miúdo, pensado para el público infantil, con hinchables y un taller de elaboración de petote; a las 12.00 se realizará el tradicional pasacalles con la Comparsa Cor Café; y a las 13.00, degustación amenizada por Los Támega, en la propia plaza.

Desde el mediodía se servirá también el tradicional almuerzo en establecimientos colaboradores, con menú completo, incluyendo costilla, lacón, chorizos, patata, verdura, cacheira, petote, postre y bebida, por 25 euros, aunque requiere reserva previa.