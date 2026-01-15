Siguen las obras de la Carballeira y el Jardín Botánico de Caldas

El Concello de Caldas de Reis va a iniciar una nueva fase de las obras de la Carballeira y el Xardín Botánico, consistente en la plantación de nuevos árboles, arbustos y plantas. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explica que ya se ha terminado el trabajo de retirada de especies invasoras y de la vegetación en mal estado y ahora comienza la labor de jardinería y paisajismo, que se irá desarrollando de manera casi paralela a los trabajos de albañilería y de adecuación de las instalaciones para recuperar el aspecto primigenio de la zona verde.

Fariña señala que el director del proyecto, el decano del Colexio de Enxeñería Agrónoma de Galiza, Pedro Calaza, y representantes de Xestión Ambiental de Contratas están coordinando los trabajos de esta segunda fase. En estos momentos se trabaja en la selección y verificación de los ejemplares de la nueva vegetación, adquiridos en viveros de todo el mundo, tanto dentro del país como incluso llegados desde Bélgica, entre otros lugares del extranjero.

La renovación del arbolado se hará por zonas, tal y como se indicó en el Plan Director, realizando alineaciones y renovación de las arboledas para mejorar el conjunto, siempre respetando su imagen y composición históricas. La intención es incrementar la biodiversidad real del espacio, tanto en número de especies distintas como en porcentajes respecto al total de árboles, reincorporando piezas que no existen en la actualidad pero que fueron utilizadas en el parque-jardín a lo largo de su existencia, explica Fariña.

De manera paralela al ajardinamiento y al paisajismo, se realizarán también mejoras y la adecuación de las instalaciones. Según explica Manuel Fariña, ya se han retirado todos los bancos viejos y está hecha la provisión de los nuevos, que se instalarán en los próximos días.

Además, se seguirán retirando otros elementos de mobiliario, como papeleras y cartelería; se levantarán las farolas en mal estado, se desmontará el cableado en las copas de los árboles, los puntos de toma de corriente eléctrica, los juegos infantiles, la caseta de madera y el escenario; se demolerá la solera de hormigón y se levantarán los pavimentos en mal estado.