Renuevan la cubierta del Aula de Posada del CRA de Vilaboa

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana el Aula de Pousada del Colegio Rural Agrupado de Vilaboa Consuelo González Martínez, donde la Xunta llevó a cabo una actuación de sustitución de la cubierta.

En concreto, las obras, que contaron con un presupuesto de cerca de 47.000 euros, permitieron colocar paneles metálicos tipo sándwich, formados por chapa de acero galvanizado con núcleo intermedio de espuma de poliuretano, con pendiente a un agua.

De este modo, la administración evita los problemas de filtraciones que sufría el edificio y garantiza la comodidad y seguridad del alumnado y del equipo docente.

El delegado territorial destacó la importancia de este tipo de actuaciones y aseguró que la Xunta mantiene «un compromiso claro con la calidad de la educación pública gallega».