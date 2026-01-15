La renovación de Pedreiras de Abaixo quedará lista este mes

La renovación del barrio de Pedreiras de Abaixo de Marín avanza y ya solo quedan pequeños retoques que se finalizarán en este mes, según informó ayer el Concello.

«La obra está prácticamente finalizada y ya es posible disfrutar de los beneficios que trajo consigo», explica el gobierno local.

La alcaldesa, María Ramallo, y el concelleiro Pablo Novas visitaron ayer la obra junto con vecinos de la zona y representantes de Marconsa, la empresa encargada de ejecutar los trabajos, que presentaron muchas complicaciones «que finalmente fuimos capaces de solventar, tratando caso a caso las necesidades de los vecinos».

Los trabajos incluyeron el cambio de la rodadura, así como diversas actuaciones para mejorar la accesibilidad, entre las que destacan la adaptación de las cuestas y el relevo de las escaleras existentes por otras más practicables. Además, se instalaron nuevas papeleras con el objetivo de mejorar la equipación urbana.

La intervención también contempló la corrección de las rasantes, con el fi n de adaptar correctamente los accesos tanto a los garajes de las personas residentes como a las propias viviendas, permitiendo así la llegada de los servicios municipales en condiciones adecuadas. Para hacer posible esta mejora, fue necesario retranquear un poste de Fenosa que dificultaba el acceso.

La obra se encuentra actualmente pendiente de recepción y contó con un presupuesto total de 284.752,16 euros (IVA incluido), fi nanciados al amparo del Plan +Provincia 2024 de la Diputación de Pontevedra.

Esta actuación supone un paso más en la apuesta del Concello de Marín por mejorar la calidad de vida del vecindario y adaptar los espacios públicos a las necesidades actuales.