El rastrillo de la AECC cierra el curso con más de 21.000 euros recaudados

El rastrillo solidario navideño de la AECC de Pontevedra se despide mañana viernes. Su responsable, Narayani García, hace un balance «muy positivo» de la campaña que, a falta de los dos últimos días, ha alcanzado una recaudación de 21.547 euros.

En comparación con la edición anterior, el resultado se sitúa «más o menos» en niveles similares. «Es verdad que hemos recaudado un poco menos, pero aún quedan días», explica, confiando en que el tramo final permita cerrar el balance en una cifra muy pareja a la del año pasado. En todo caso, asegura que es una actividad que «lleva muchos años funcionando» y que la ciudadanía «ya espera» cada temporada.

Uno de los elementos que cada año condiciona el rendimiento del rastrillo es la ubicación. La entidad no dispone de un espacio fijo y debe buscarlo de nuevo en cada campaña. Según relata la responsable, la búsqueda comienza «un par de meses antes» y el objetivo es encontrar un bajo «lo más céntrico posible», que sea diáfano y accesible. Puntualiza que «la dificultad no está en permisos», sino en hallar un espacio que reúna esas condiciones.

La bisutería, uno de los favoritos de los visitantes. / Rafa Vázquez

En cuanto a la afluencia, no se registran picos especialmente llamativos, ya que la media se mantiene estable, con variaciones ligadas sobre todo al tiempo. Sí se nota, como es habitual, «un pequeño frenazo pasado el Día de Reyes», cuando el gasto navideño se deja sentir en el consumo.

Entre los artículos más demandados destacan los libros, la bisutería, las vajillas y objetos de decoración. La AECC ya no recoge ropa ni calzado desde hace años, aunque sí acepta complementos como bufandas, guantes, pañuelos o gorros.

La campaña se sostiene, además, sobre el trabajo voluntario. A lo largo de estos dos meses han pasado por el rastrillo unas 75 personas, organizadas en turnos de mañana y tarde, con equipos que se van rotando según disponibilidad.

El mensaje final es de agradecimiento a quienes donan y a quienes compran, porque «con esas ventas conseguimos llegar a más pacientes», mantener y mejorar servicios e impulsar la investigación. La próxima gran cita de la AECC llegará el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.